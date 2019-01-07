Karabük'ün 4 ilçesinde kar tatili (2)

SAFRANBOLU\'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karabük’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edilirken, Safranbolu ilçesinde de okulların yarın tatil edilmesine karar verildi.