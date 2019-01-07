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Karabük'ün 4 ilçesinde kar tatili

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

07 Ocak 2019 00:08

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar, Yenice, Eflani ve Ovacık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:
‘’Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık İlçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı, ilk, orta ve liselerde Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eskipazar, Eflani, Yenice ve Ovacık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacaktır. Karabük merkez ve köyleri ile diğer ilçelerimizdeki kar yağışı takip edilmektedir.’’

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