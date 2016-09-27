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15 Temmuz Darbe Girişimi

Karabük'teki 'FETÖ' operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tutuklanan kişiler arasına 'il imamı' olduğu öne sürülen bir öğretmen de yer aldı

27 Eylül 2016 02:15

Karabük'te, 'FETÖ/PDY' yönelik soruşturma kapsamında Mili Eğitim Müdürlüğü sözde "il imamı" olduğu öne sürülen öğretmenin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgütün Karabük Mili Eğitim Müdürlüğü sözde "il imamı" olduğu iddia edilen öğretmen Murat Ciğer, öğretmen Mustafa İstek, Karabük Belediyesinde çalışan Fahri Karaoğlu, S.A. ve M.A, Karabük Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği personeli Yılmaz Şirin ve H.Ç, mahkemeye çıkartıldı.

Zanlılardan Ciğer, İstek, Karaoğlu ve Şirin tutuklandı. S.A, M.A ve H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, örgütle ilişkili olduğu belirlenen bazı derneklerde görev alan M.A.S, H.S. ve H.E. ise gözaltına alındı.

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