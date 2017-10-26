Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'ün Eflani İlçesi\'nde minibüs ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Eflani-Safranbolu yolunun Kavak mevkisinde meydana geldi. 47 yaşındaki Abdullah Uludağ\'ın kullandığı 34 T 0705 plakalı otomobil, öndeki aracı sollarken karşıdan gelen Rıfkı Öztürk yönetimindeki 78 SK 610 plakalı minibüs ile çarpıştı. Saffet Kadim yönetimindeki 78 AZ 920 plakalı otomobil de kaza yapan iki araca çarparak savruldu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Abdullah Uludağ, araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Rıfkı Öztürk, yanındaki Mehmet Öztürk, Hanım Öztürk ile diğer aracın sürücüsü Saffet Kadim ve Nazmi Gündüz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Safranbolu ve Eflani Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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