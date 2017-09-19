Karabük'te yangın riskine karşı ormanlara giriş yasaklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Valiliği, sıcak hava, düşük nem ve şiddetli rüzgar ile birlikte yangın riskinin arttığı ormanlık alanlara 22 Eylül tarihine kadar girişleri yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada son dönemde mevsim normallerinin üzerinde bulunan sıcak havanın yanında düşük nem ve şiddetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı ek tedbirler de alındığı belirtilerek şöyle denildi:

\"Orman İşletme Müdürlüklerinin ilk müdahale araçları ile 11.00-22.00 saatleri arasında devriye gezilecek ve araziye hakim noktalarda gözetleme yapılacaktır. İlk müdahale araçlarındaki görevliler ile şüpheli araç ve şahısların orman dışarısına çıkarılması için uyarılarda bulunulacaktır. Belirlenen ve izin verilen mesire alanları haricinde ateş ve piknik yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Bahçe temizliği ve anız yakılmaması konusunda vatandaşlarımıza cami ve belediye hoparlörleri vasıtasıyla uyarılar yapılacaktır. Köy ve mahalle muhtarları ile köylerde hayvancılık ve tarım işleri ile uğraşan vatandaşlarımıza SMS yolu ile orman yangını konusunda uyarı mesajları gönderilecektir.\"

