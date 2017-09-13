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Eğitim

Karabük'te velilerden taşınma tepkisi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te eğtim gördükleri ilkokulun eski binasının yıkılacak olması nedeniyle ortaokula taşınmalarına karar verilen 4'üncü sınıf öğrencilerin velileri, duruma tepki gösterdi

13 Eylül 2017 20:41

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te eğtim gördükleri ilkokulun eski binasının yıkılacak olması nedeniyle ortaokula taşınmalarına karar verilen 4\'üncü sınıf öğrencilerin velileri, duruma tepki gösterdi.
Atatürk Mahallesi\'nde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu\'ndaki 4\'üncü sınıfların eğitim gördüğü 6 derslikli eski binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkımı kararlaştırıldı. 4\'üncü sınıfların da yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Yeni Mahalle\'de bulunan Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu\'na taşınmasına karar verildi. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, okula gelerek velilerle görüştü.
Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, \"Velilerimiz çocuklarının öğretmenlerinden ayrılmasını istemiyor. Müdürümüz buna bir çare bulacağını söyledi. Okulumuzun bahçesinde prefabrik okul yapılmasını istiyoruz. Okulun yıkımı daha erken olabilirdi. Bizim mahalle varoş bir mahalle. Gelir düzeyi düşük. Servis tutma şansı olmaz velilerimizin\" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse de \"Burada bir sıkıntı, çözümsüzlük yok. Okul idaremizle istişare ettik. Bu okulumuz normal eğitime devam edecek. Hiçbir çocuğumuz, hiçbir velimiz mağdur olmayacak. Biz hiçbir çocuğumuz ikili öğretim yapmasın diye çalışıyoruz\" dedi.
Veliler, görüşmenin ardından okuldan ayrıldı.

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