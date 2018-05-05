Karabük'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Yıldırım düştüğü bir evin çatısındaki yangın ve 3 farklı noktada çıkan ormanlık alandaki yangın ise kısa sürede söndürüldü.

Safranbolu\'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle, Sadri Artunç Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklar göle döndü. Trafiği felce uğratan yağış nedeniyle araçlar suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

YANGIN ÇIKTI

Bağlarbaşı Mahallesi\'nde Rasim Topsakal\'a ait 3 katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede alevler söndürülürken çatıda hasar oluştu. İlçeye bağlı Beştepeler mevkii ile birlikte Ovacık ilçesine bağlı Gümelek Köyü ve Karabük merkeze bağlı Keltepe mevkilerinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara müdahale ederek, alevleri büyümeden kısa sürede söndürdü.

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