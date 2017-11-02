Karabük'te polisin coplu müdahalesine soruşturma

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, hasarlı kazaya karışan iki sürücünün tartışmasına copla müdahale eden polisler, cep telefonuyla görüntülendi. Dayak yediği ileri sürülen sürücü, annesi ve kardeşi, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler de kendilerine mukavemette bulunduğunu öne sürdükleri sürücüyü şikayet etti.

Olay, Yeşil Mahalle Güneş Sokak\'ta meydana geldi. Apartmanda oturan öğretim görevlisi E.M., komşusu 28 yaşındaki Mevlüt Y.\'nin, aracıyla, park halindeki otomobiline çarptığını iddia ederek polise haber verdi. Alkollü olduğu iddia edilen Mevlüt Y., gelen polis ekipleriyle tartıştı. Sürücünün annesi, babası ve kardeşinin de evden inmesi üzerine tartışma büyüdü. Polisler, iddiaya göre sürücü ve yakınlarına copla vurdu. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından Mevlüt Y., annesi 55 yaşındaki Muazzez Y. ve kardeşi 26 yaşındaki Semih Y., hastaneden aldıkları sağlık raporu ile savcılığa giderek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 4 polis memuru da rapor alarak sürücü hakkında, polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla şikayette bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Zahit Y., şöyle dedi:

\"Çok sayıda polis geldi. Eş ve çocuklarıma meydan sopası attılar. Eşimi yere yıktılar. En büyük zoruma giden buydu. Orada fotoğraf çekip, tutanak tutup gitmiyorlar. Bunlar hakkında gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Eşim, \'Çocuğum akciğerlerinden ameliyatlı, vurmayın\' diye bağırdığı halde onu yere yıktılar. Ters kelepçe yaptılar. Polisler de bizden şikayetçi olmuş. Bizim elimizde sopa yok, bıçak yok. Ne varsa onlarda. Kanunlarımıza güveniyorum\" dedi.



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