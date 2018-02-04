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Yaşam

Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole devrildi; 1 ölü, 8 yaralı

İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi

04 Şubat 2018 01:38

Karabük'te orman işçilerini taşıyan kamyon şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Yenice ilçesinde ormana sayvan (baraka) kurmaya giden orman işçisini taşıyan kamyon akşam saatlerinde ilçeye dönüş sırasında şarampole uçtu. Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda 112, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

İşçilerin büyük bir çoğunluğunun kamyonun kasasında yolculuk ettiği öğrenildi. Kazada yaralananlar Yenice Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin çıkartılması için AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.

 

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