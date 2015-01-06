Karabük'te öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Yenice ilçesinden Karabük'e seyir halinde olan Şafak Çaylı idaresindeki 78 S 5001 plakalı öğrenci servisi Keltepe tüneli girişinde yoğun kar yağışı ve yolunda kaygan olması sebebiyle tünelin girişine çarparak devrildi. Araçta bulunan 19 kişiden 1 öğrenci hayatını kaybederken 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

Kazada araç sürücüsü ile 4 öğrenci ağır yaralanırken 14 öğrenci de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan ambulanslar ve çevredeki vatandaşların yardımıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralılar arasında bulunan öğrenci İlker Karakırık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı da yaralıları hastaneye götürmek için makam aracıyla seferber oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor