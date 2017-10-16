Karabük'te Off-Road Şampiyonası sona erdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te, düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 7’nci ayağında, pilotların zorlu parkurlardaki mücadeleleri heyecanla izlendi. 2 gün süren yarışmayı, Erdoğan Kovancı ve Halil İbrahim Elieyi ikilisi kazandı.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen dün başlayan şampiyonanın ilk gününde Çamlıköy Köyü mevkiinde 15 pilot, 35 kilometrelik orman yollarındaki parkurda mücadele etti. Pilotlar, bugün ise özel olarak hazırlanan 20 kapıdan oluşan 36 kilometrelik zorlu parkurda yarıştı. Pilotların büyük mücadelesi kendilerini izlemeye gelen yaklaşık bin yarış severi heyecanlandırdı. 6 saat süren yarışta tepe parkurunda devrilen araçtaki pilotlar yaralanmadan kurtuldu ancak yarışa devam edemediler.

Yarış sonunda Karabük Off-Road Kulübü\'nden Erdoğan Kovancı ve Halil İbrahim Elieyi ikilisi birinci oldu. Ankara Off-Road Kulübü\'nden İsmail Ayan ve Levent Köremezli ikilisi ikinci, Sakarya Off-Road Kulübü\'nden Mustafa Saray ve Samet Zurnacı ikilisi ise üçüncü oldu.

Dereceye girenler için Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu\'nda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere kupaları verildi. Yarışmaların ardından Off-Road araçlarını kullanan Karabük Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal\'a sembolik olarak S1 sınıfı şampiyonluk kupaları verildi. Kupa töreninde konuşan Vali Çeber şöyle dedi:

\'\'Sayın vekilimin pilotluğunda etabı tamamladık. Herkes dualarla gönderdi ama vekilimin pilotluğu güvenliydi. Seneye biz de bu yarışlara katılsak mı dedik. Bindiğim ilk araç 5\'inci kapıda bozuldu. Diferansiyel dağıttı. Sonra ikinci araca bindim. O da 20\'nci kapıda bozuldu. O iki etabı da diğer 2 araçla tamamladım. Sayın vekilimle de güzel bir şekilde etabı tamamladık. Tamamladık ama onunda şaft koptu. Sonra hediye edilen montun fermuarı bozuldu. Yarış için start aldıktan sonrada start çöktü.”

Vali Çeber’in konuşmasını dinleyenler kahkahalara boğuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Kemal Çeber\'in konuşması

- Yarıştan detaylar

- Ödül Töreni

FOTOĞRAFLAR