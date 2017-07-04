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Karabük'te köylüler çöplüğün kaldırılması için karayolunu kapattı

Köylüler, Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin çöplüğün kaldırılması sözünü vermesinin ardından dağıldı

04 Temmuz 2017 14:08

Karabük'ün merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü sakinleri, yıllardır köye 1 kilometre uzaklıktaki çöplüğün kaldırılmasını istediklerini belirtiyor. Çöplükte sürekli yangın çıktığını ve 2 günden bu yana devam eden yangından dolayı köyün üzerine duman çöktüğünü söyleyen köylüler, dün saat 23.00 sıralarında Karabük ile Ankara ve İstanbul arasında ulaşımın sağlandığı D-755 Karayolu'nda toplanarak yolun Karabük yönünü ulaşıma kapattı.

Kadınların çoğunlukta olduğu köylüler, 'Vali gelecek bu dumanı çekecek’ sloganı atarak Karabük Valisi Kemal Çeber'in gelmesini istedi.

Konvoydaki hamile 2 kadın hastaneye kaldırıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, köylüleri ikna etmeye çalıştı. Ancak, köylüler yolu açmadı. Bu sırada yolda uzun araç konvoyu oluştu. Konvoyda araçlarında fenalaşan 2 hamile kadın için ambulans istendi. Gelen 112 Acil ekipleri, hamile kadınlara ambulanslarda ilk müdahaleyi yapıp Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kadınların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, çöplüğü kaldıracaklarını açıklarken şöyle dedi:

"Organize Sanayi Bölgesi alanında yeni yer bulduk. Çöpler orada işlenecek ve elektrik üretilecek. Ben size burada bir tek bunun sözünü veririm. Benim sözüme itibar etmezseniz 10 sene daha bu çöplüğü kimse kaldıramaz. Benim başkanlık dönemim bitmeden bu çöplük buradan kalkacak, bunun sözünü veriyorum."

Köylüler, bunun üzerine yaklaşık 2 saat süren eylemi bitirerek yolu tekrar ulaşıma açtı.

 

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