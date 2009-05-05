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Yaşam

Karabük'te Kırım Kongo şüphesi

05 Mayıs 2009 21:09

Karabük'ün Eflani ilçesinde, kenenin ısırdığı 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındı.

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Eflani Kutluören Köyü'nde oturan 25 yaşındaki T.Ü. ile Güngören Köyü'nde oturan 50 yaşındaki D.U., kenenin ısırması üzerine KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alındılar. T.Ü., Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, D.Ö. ise Karabük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. (DHA)

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