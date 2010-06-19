Karabük'te kaza: 7 ölü,3 yaralı

T24 - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, geziden dönen turizm şirketi çalışanlarının bulunduğu minibüs yaklaşık 200 metrelik şarapole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Tokat'tan İstanbul istikametine giden Necmettin Karaismailoğlu (27) yönetimindeki 34 ZG 9286 plakalı minibüs, İsmetpaşa mevkisinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrildi.



Kazada, minibüste bulunan Ramazan Bulut (26), Serdar Aslan (25), Ömer Güler (45), Cengiz Genç (25), Nuri (34) ve Mustafa (31) Özbek olay yerinde öldü.



Yaralanan sürücü Karismailoğlu, Yakup Yılmaz (39), Nail Kaya (35) ve Ali Karatepe (36) Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ölen ve yaralananların bir tur şirketinin çalışanları olduğu, Tokat'a düzenledikleri gezi sonrasında İstanbul'a dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.



Yaralılar, jandarma, sağlık ekipleri ve geziye katılan diğer 2 araçtaki arkadaşları tarafından şarampolden çıkarıldı.





