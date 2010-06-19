T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karabük'te kaza: 7 ölü,3 yaralı

Karabük'te geziden dönen turizm şirketi çalışanlarının bulunduğu minibüs yaklaşık 200 metrelik şarapole devrildi.

19 Haziran 2010 03:00

T24 Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, geziden dönen turizm şirketi çalışanlarının bulunduğu minibüs yaklaşık 200 metrelik şarapole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'tan İstanbul istikametine giden Necmettin Karaismailoğlu (27) yönetimindeki 34 ZG 9286 plakalı minibüs, İsmetpaşa mevkisinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, minibüste bulunan Ramazan Bulut (26), Serdar Aslan (25), Ömer Güler (45), Cengiz Genç (25), Nuri (34) ve Mustafa (31) Özbek olay yerinde öldü.

Yaralanan sürücü Karismailoğlu, Yakup Yılmaz (39), Nail Kaya (35) ve Ali Karatepe (36) Karabük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen ve yaralananların bir tur şirketinin çalışanları olduğu, Tokat'a düzenledikleri gezi sonrasında İstanbul'a dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Yaralılar, jandarma, sağlık ekipleri ve geziye katılan diğer 2 araçtaki arkadaşları tarafından şarampolden çıkarıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24