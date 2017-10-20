Karabük'te kavşakta kaza: 2 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karabük-Zonguldak karayolunda meydana geldi. Karabük\'e giden Ahmet Karakuş yönetimindeki 78 SR 265 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi mevkiinde kavşaktan kontrolsüz yola çıkan Polat Yılkan\'ın kullandığı 78 SG 917 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Ahmet Karakuş ve yanında bulunan Halil Karakuş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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