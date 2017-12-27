Karabük'te ilkokul öğrencisi Yıldıran, Vali Çeber'i doğum gününe davet etti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, ilkokul öğrencisi Rabia Nur Yıldıran, Vali Kemal Çeber\'e yazdığı mektubunda, okulunu ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer\'in sınıflarına uğramamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ardından sınıfta düzenleyeceği doğum günü kutlamasına davet etti. Vali Çeber de beraberinde Kaymakam Ürkmezer\'le birlikte davete iştirek ederek, öğrenci Yıldıran\'a çanta hediye ederek gönlünü aldı.

Safranbolu Şehit Atilla Bodur İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Rabia Nur Yıldıran, Karabük Valisi Kemal Çeber\'e mektup yazdı. Rabia mektubunda, \"Cuma günü bizim okulumuza Safranbolu Kaymakamı geldi. Yalnız birinci sınıflara girdi. Sınıfları hiç mi hiç dolaşmadı, o yüzden ben ona biraz dargınım\" cümleleriyle önce Kaymakam Fatih Ürkmezer\'e sitem etti, ardından ise, \"Seni ise yanımda görmekten mutlu olduğum bir güne davet ediyorum. Bu özel gün ise doğum günüm olan 28 Aralık Çarşamba günü. Bize gelmen için sana aşağıda ev adresimi veriyorum\" cümleleriyle Vali Çeber\'i doğum gününe davet etti.

Rabia\'ın daveti yanıtsız kalmadı. Vali Kemal Çeber beraberinde Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İş-Kur İl Müdürü Coşkun Güven, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Yılmaz ve öğretmen Tuğba Alpay ile birlikte gittiği Şehit Atilla Bodur İlkokulu\'nda Rabia\'nın 3/B sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Kemal Çeber öğrencilere beraberindeki il müdürlerinin kim olduğunu ve ne iş yaptıkları konusunda fikirlerini sordu. Sınıf listesinden adını okuduğu çocuklara geleceğe dönük meslek hayallerini de soran Vali Çeber, aldığı cevaplar karşısında çok şaşırdı.

Daha sonra sınıftan bir arkadaşlarının kendisine mektup yazdığını bu sebeple ziyarete geldiğini söyleyen Vali Çeber, ismini okuyarak yanına çağırdığı Rabia Nur\'a mektubu kendisinin gönderip göndermediğini sordu. Rabia Nur\'un mektubu kendisinin yazdığını ve doğum günü için davet ettiğini söylediği sırada \'İyi ki doğdun Rabia\' ve alkışlarla sınıfa getirilen pastayı gördü. Çok mutlu olan ve heyecanlanan Rabia Nur, getirilen pastanın üstündeki mumları Vali Kemal Çeber ile birlikte üfleyerek pastayı kesti. Ardından hediyesi olan çantayı Vali Çeber\'in elinden aldı. Sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Çeber, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

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