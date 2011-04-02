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Spor

KARABÜK'TE İLK YARIDA 2 GOL VAR KARABÜK (A.A)

02 Nisan 2011 18:35

-KARABÜK'TE İLK YARIDA 2 GOL VAR KARABÜK (A.A) - 02.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. Müsabakanın ilk dakikalarında misafir takım rakip kalede özellikle kanatlardan yaptığı ataklarla tehlike yarattı. 7. dakika Gaziantepspor'un soldan gelişen atağında sıfıra kadar inen Elyasa, topu kale sahasına çevirdi. Ivan, boş pozisyonda topun gelişine vurarak meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-1 10. dakika Kardemir Karabükspor sağdan Cernat ile serbest vuruş kullandı. Ön direğe inen topa Angelov uygun durumda kafayı vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti. 15. dakika ev sahibi takım atağında Birol ceza sahası dışından sert bir vurdu, top az farkla üstten auta çıktı. 22. dakika Kardemir Karabükspor atağında rakip savunmayı dengesiz yakalayan İlhan, boş pozisyondaki Cernat'a pasını verdi. Misafir takımın savunması son anda ayak koyup tehlikeyi uzaklaştırdı. 30. dakika ev sahibi ekibin, rakip ceza sahası içinde yaşadığı karambolde Angelov'un önündeki topa ayak koyan Emre meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 41. dakika Kardemir Karabüskpor'da sağdan ceza sahasına giren Yasin çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak Karce'nin uzanmasına rağmen köşeden ağlarla buluştu: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Gençerler, Kemal Yılmaz Karabükspor: Tomic, Birol, Cernat, Deumi, Bülent Bal, Yasin, Seric, İlhan, Hakan Söyler, Ragued, Angelov Gaziantepspor: Karce, Abdullah Elyasa, Emre, Ivan, Zurita, Nounkeu, Ismael Sosa, Cenk, Santos, Olcan, Hürriyet Goller: Dk. 7 Ivan (Gaziantepspor), Dk. 41 Yasin (Kardemir Karabükspor)  Sarı Kart: Dk. 21 Deumi (Kardemir Karabükspor)

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