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Karabük'te iki 'kara nokta'ya maket polis aracı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, trafik kazalarının yoğun olduğu iki kara noktaya maket trafik polisi aracı konuldu

31 Ağustos 2017 14:00

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, trafik kazalarının yoğun olduğu iki kara noktaya maket trafik polisi aracı konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının sık meydana geldiği \'kara nokta\' olarak tabir edilen Karabük-Gerede yolunun Üçevler mevkisi ile Karabük-Bartın yoluna maket trafik polisi aracı yerleştirdi. 3 boyutlu, güneş enerjisi paneli yardımıyla çalışan çakar lambalı maket trafik polisi araçları, bayram öncesi belirlenen iki noktaya monte edildi. Uzaktan bakıldığında gerçek izlenimi veren ancak yanına yaklaşıldığında maket olduğu anlaşılabilen araçların yerleri belirli zamanlarda değiştirilecek.
İl Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mehmet Yücel Kafkas, maket araçların sürücülerde her an denetim algısı oluşturduğunu söyledi. Kafkas, şöyle konuştu:
\"Bayram yoğunluğu nedeniyle, kazaların önüne geçmek amacıyla maket model polis araçlarımız ilimizde kara nokta tabir edilen, kazaların yoğun yaşandığı 2 noktaya konuldu. Amacımız trafik kazalarının önüne geçerek vatandaşlarımızın yolculuklarını sağlıklı bir şekilde tamamlamalarını sağlamak. Vatandaşlarımız üzerinde polisin denetim algısını oluşturmak amacıyla alışagelmiş durumdan daha farklı bir şekilde uygulama yapmak amacıyla bu araçlar kuruldu.\"

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