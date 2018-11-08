Karabük'te fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, fuhuş yapılan eve düzenlenen operasyonda aralarında 2 kız kardeşin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen Rus uyruklu F.R.(29), Azerbaycan uyruklu K.S.(45) ve A.S.(19) ile kadınlarla birlikte olan TÇ.(46), İ.Ö (39) ve M.A. (38) ve kadınlara para karşılığı fuhuş yaptıran K.S.\'nin ablası olan L.M. (50) gözaltına alındı. Fuhuş karşılığı elde edilen 5 bin 500 TL paraya el konuldu. 6 kişiye 521\'er lira olmak üzere toplam 3 bin 126 TL idari para cezası kesildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zührevi Hastalıklar bölümünde sağlık kontrolünden geçirilen 4 kadın sınır dışı edilmek üzere Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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