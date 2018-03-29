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Karabük'te FETÖ şüphelisi 2 asker adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi

29 Mart 2018 18:03

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük İl Jandarma ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli astsubaylar M.M.Ç. ve R.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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