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Karabük'te durdurulan minibüste, demir yolu rayı bulundu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüsten demir yolu rayı çıktı

13 Kasım 2017 19:24

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüsten demir yolu rayı çıktı. Minibüsteki 3 kişi, rayları çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde devriye gezerken, şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda demir yolu rayı bulundu. Minibüste, ayrıca rayları sökmek için kullanıldığı değerlendirilen oksijen kaynağı da ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ç., E.K. ve F.G., rayları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

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