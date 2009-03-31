Karabük'te banka soygunu

Bir bankanın Karabük şubesine gelen kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, 40 bin TL alarak kaçtı.



Alınan bilgiye göre, tadilattan dolayı binanın 2. katında hizmet veren bankanın şubesine gelen 3 kişi, veznedarın bir anlık dalgınlığından yararlanarak masanın kenarındaki 40 bin TL'yi alarak, kendilerini kapının önünde bekleyen otomobille hızla uzaklaştı.



Paranın yerinde olmadığının geç fark edilmesinden dolayı, hırsızlık emniyet müdürlüğüne 40 dakika sonra bildirildi. Olayla ilgili araştırma başlatan polisler, banka şubesinin kamerası ve Mobese görüntülerini inceleyerek kullanılan araç ve içindeki 4 kişiyi tespit etmeye çalışıyor.



Karabük Valisi Nurullah Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmayı başlattıklarını söyledi.



Çakır, şöyle konuştu: "Olayda herhangi tehdit ve silahla zorlama yok. Kişiler, (el çabukluğu)

ile çalışanların dalgınlığından faydalanarak 40 bin TL'yi almışlar. Güvenlik güçlerimiz Mobese ve banka şubesinin görüntülerini incelemeye aldılar. Olayda kullanılan otomobilin plakası da belirlendi. En kısa sürede sonuca varılacağına inanıyorum. Soruşturma geniş kapsamlı sürdürülüyor."

