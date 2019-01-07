Karabük'te 117 köy yolu ulaşıma kapandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karabük merkezde 9 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Okulların bugün için tatil edildiği ilçelerden Eflani\'de 48, Yenice\'de 25, Eskipazar\'da 14, Ovacık\'ta 13 ve Safranbolu\'da 8 köy yolu olmak üzere kentte toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.