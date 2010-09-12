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Yaşam

Karabükspor'un yardımcı antrenörü kalp krizinden öldü

Kardemir Karabükspor’da 42 yaşındaki yardımcı antrenör Esat Karaberberoğlu, tek başına koşarken kalp krizi geçirerek vefat etti.

12 Eylül 2010 03:00

T24 - Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Kardemir Karabükspor’da yardımcı antrenör Esat Karaberberoğlu, antrenman ardından sahada tek başına koşarken kalp krizi geçirerek 42 yaşında vefat etti.


Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdüren Karabükspor saat 17.00’de Yaşar Kaptan Çebi Tesisleri’nde antrenmana çıktı. Takımın çalışmayı tamamlamasının ardından Esat Karaberberoğlu sahada kaldı. Tek başına koşmaya başlayan Karaberberoğlu bir anda yere yığıldı. Alt yapıdaki sporcular fenalaşan antrenörlerini görerek görevlilere haber verdi ve 112 Acil ekibi sahaya geldi. Ancak hastaneye kaldırılan Esat Karaberberoğlu bütün çabalara rağmen kurtarılamadı.


Evli ve 1 çocuk babası olan Esat Karaberberoğlu’nun vefatı Kardemir Karabükspor camiasında büyük üzüntü yarattı.


Hakan Şükür’ün ilk hocası Ekrem Karaberberoğlu’nun oğlu olan Esat Karaberberoğlu önceki yıllarda Sivasspor’da, Bülent Uygun’un yardımcılığını da yapmıştı.

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