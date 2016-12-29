Karabükspor'u yabancılar taşıdı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü 11. sırada bitiren Kardemir Karabükspor'un golleri yabancı oyunculardan geldi.

Kırmızı-mavililerde, 16 maçta atılan 19 golün 18'ini yabancı futbolcular kaydetti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, 7 golle en skorer futbolcu olurken, 1 yaşındaki oğlunu kaybetmesi nedeniyle ligin 13. ve 14. haftalarındaki maçlara çıkamadı.

Trabzonspor'dan transfer edilen Malili Mustapha Yatabare ise attığı 4 golle, Traore'nin ardından takımının en golcü ikinci ismi oldu.

Yatabare'yi ikişer golle Ermin Zec, Iasmin Latovlevici ve Olafur Ingi Skulason takip etti. Barış Baştaş ve Cristian Tanase ise birer gole sahip.