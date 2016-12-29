T24 LogoT24 Logo
Spor

Karabükspor'u yabancılar taşıdı

Karabükspor'da 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, 7 golle en skorer futbolcu oldu

29 Aralık 2016 15:45

Spor Toto Süper Lig'de sezonun 16 haftalık bölümünü 11. sırada bitiren Kardemir Karabükspor'un golleri yabancı oyunculardan geldi.

Kırmızı-mavililerde, 16 maçta atılan 19 golün 18'ini yabancı futbolcular kaydetti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore, 7 golle en skorer futbolcu olurken, 1 yaşındaki oğlunu kaybetmesi nedeniyle ligin 13. ve 14. haftalarındaki maçlara çıkamadı.

Trabzonspor'dan transfer edilen Malili Mustapha Yatabare ise attığı 4 golle, Traore'nin ardından takımının en golcü ikinci ismi oldu. 

Yatabare'yi ikişer golle Ermin Zec, Iasmin Latovlevici ve Olafur Ingi Skulason takip etti. Barış Baştaş ve Cristian Tanase ise birer gole sahip.

 

ETİKETLER

Abdou Razack TraoreMustapha YatabareKarabükspor

İlgili Haberler

Igor Tudor: Bu ligde olmamızı istemiyorlarsa söylesinler

Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Kayserispor maçının ardından yapılan basın toplantısını terk etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24