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Spor

Igor Tudor: Bu ligde olmamızı istemiyorlarsa söylesinler

Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Kayserispor maçının ardından yapılan basın toplantısını terk etti

26 Aralık 2016 12:08

Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, Kayserispor karşılaşmasının sonunda "Eğer bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler, böyle oyunlara gerek yok." diye konuştu.

 

"Her iki maçta bir aleyhimize penaltı veriliyor"

 

Karabükspor'un 2-0 kaybettiği Kayserispor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Igor Tudor, "Söyleyecek bir şey yok. Bir kişi eksik oynamamıza rağmen iyi pozisyonlar yakaladık.

Türkiye Süper Lig'de her iki maçta bir penaltı veriliyor aleyhimizde. 4 tane kırmızı kart. Ben artık yoruldum. Bir kişi geliyor ve maçın kaderini tayin ediyor. Biz bir hafta boyunca bu şeyleri görmek için mi buralara geliyoruz" dedi.

 

"Böyle oyunlara gerek yok"

 

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa da konuşan Tudor, tepkisini "Eğer bizim bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa söylesinler, böyle oyunlara gerek yok" sözleriyle dile getirirken, tercümanı çeviriyi bitirmeden canlı yayını terk etti.

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