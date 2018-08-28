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Spor

Karabükspor'da Aytekin aday olmayacağını açıkladı

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da yarın olağanüstü genel kurula gidilecek

28 Ağustos 2018 20:51

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor\'da yarın olağanüstü genel kurula gidilecek. Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin kongrede aday olmayacağını açıkladı.
Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, yarın yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi kulüp binasında basın toplantısı düzenledi.
Zor şartlara rağmen ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurduklarını belirten Aytekin, \"Ancak bu oyunculara eski yöneticilerin bıraktığı borçlar nedeniyle lisans alamadık. Maçlara altyapı oyuncularıyla çıkıyoruz. Ben başkan adayı değilim, liste yapmadım, yapmayacağım. Bana 100 milyon lira para da verseniz ben bu kulübe başkan olmayacağım. Kongrede de aday değilim\" dedi.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mehmet Aytekin\'in açıklaması

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