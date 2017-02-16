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Spor

Karabükspor Zoran Barisic'le el sıkıştı

Tecrübeli teknik adam yarın gün içerisinde Karabükspor ile anlaşıp sözleşme imzalayacak

16 Şubat 2017 16:47

Igor Tudor'un Galatasaray'a gitmesinin ardından hocasız kalan Kardemir Karabükspor, Avusturyalı Zoran Barisic ile prensipte anlaştı.

Başkan Feridun Tankut yönetimindeki Karabükspor yönetimi yeni teknik adam için 46 yaşındaki Avusturya'lı teknik adam Zoran Barisic'ten yana kullandı. Tecrübeli teknik adam yarın gün içerisinde Karabükspor ile anlaşıp sözleşme imzalayacak.

Daha önce Rapid Wien U-19, Rapid Wien II ve Rapid Wien A takımlarını çalıştıran deneyimli teknik adam bu takımların başında toplamda 213 maça çıktı. 

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