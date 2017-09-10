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Spor

Karabükspor Başkanı Tankut: "Beşiktaş maçının hakkı beraberlikti"

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, sahalarında 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçını değerlendirirken, "'Maçın hakkı beraberlikti, üzgünüz'' dedi

10 Eylül 2017 21:53

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)- KARDEMİR Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, sahalarında 1-0 yenildikleri Beşiktaş maçını değerlendirirken, \"\'Maçın hakkı beraberlikti, üzgünüz\'\' dedi.
Başkan Ferudun Tankut, şunları söyledi:
\"İyi oynadık, 90 dakika güzel mücadele ettik. Rakibimiz penaltı kaçırınca ve 10 kişi kalınca çok üstün oynadık. Gol fırsatları yakaladık. Tam gol atacağımız anda hiç beklenmedik bir anda golü yedik. Bu konsantrosyonumuzu bozdu. Puan ya da puanlar alabileceğimiz bir maçtan puan alamadan ayrılmış olduk. Sonuçta son 2 sezonun şampiyonu bir takımla oynadık. Taktiksel bir hata söz konusu değildi. Takımımın performansından memnunum. Maçın hakkı beraberlikti, üzgünüz.\"
Başkan Tankut, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Teleset Mobilya Akhisarspor maçına iyi hazırlanıp puan ya da puanlar alarak Beşiktaş mağlubiyetini telafi etmek istediklerini belirtti.

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