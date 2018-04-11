Karabükspor Başkanı Aytekin: Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir

Spor Toto Süper Lig'den ilk düşen takım olan Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Türk futbolunun katili ne hakemlerdir, ne oyunculardır, ne sahadır. Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir" dedi.



DHA'da yer alan habere göre; Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Kulübün bugün itibariyle olan borçlarını ve alacaklarını 7 madde de sıralayıp yazdığı tahtanın başına geçen Aytekin, "Ligde galibiyet karşılığı alınacak olan 36 milyon lira geçen sene Eylül ayında alınmış ve bu para şu anda yok. Biz bu paranın her ay 528 bin lira faizini ödüyoruz. Ligden düştüğümüz kesinleştiği için kulübümüze verilecek olan 12 milyon liraya da dokunamıyoruz. Çünkü bu para bu borca gidiyor. Yine daha maçlar başlamadan önümüzdeki sezonun anlaşması olarak kırdırılan çek karşılığı olan 32 milyon lira, 2016 yılında alınmış, faizi olan 360 bin lirayı ödüyoruz. Bu sezonun devre arasında gönderilen futbolcularla yapılan protokol karşılığı 12 milyon lira borcumuz görünüyor. Gönderilen teknik direktörler Popovic, Barisic ve Erkan Sözeri'ye halen daha borcumuz var. İlginçtir futbol hayatını bitiren Kumbela ve Samba Sow'a halen daha borcumuz var. Bunların toplamı da yaklaşık 4 milyon Euro civarı. Tek taraflı fesihler niye yapıldı ? Biz bunları anlaşarak gönderebilirdik. Demek ki o günkü şartlar ve koşullar öyle gerektiriyordu. Şu anda elimizde olan oyuncularımıza borcumuz 10 milyon lira. Yolbulan ailesine 67 milyon lira civarı borcumuz var. İç piyasaya ile birlikte vergi ve SSK borcumuzda 2 milyon lira. Transfer yasağı gelmemesi için, puan silinme cezası olmaması için ve sezonu rahat tamamlamamız için kulübümüze acil olarak 15 milyon lira lazım. Daha iyi bir takım kurmak ve tekrar Süper Lige çıkmak zorundayız" dedi.



"Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticilerdir"



Başkan Aytekin daha sonra şöyle devam etti:



"Türk futbolunun katili ne hakemlerdir, ne oyunculardır, ne sahadır. Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir. Bu lafım benim açımdan nettir, başkanlar ve yöneticilerdir. Getirilen futbolculara ödenen menajer paraları, yurt dışından getirilen futbolculara astronomik rakamlar, kendi ülkelerinde 2, 3,4, 5 bin Euro'ya çalışan futbolcuların ülkemize gelip, 600-700 bin Euro yaptırılmasına sebep olan kim varsa Türk futbolunun katili o dur. Benim başkanlığımda ve yönetimimizin Karabük'ten istediği bir şey var. Yazışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağım. Bunun da milat olmasını istiyorum. Öncelikle Ticaret ve Sanayi Odasına ve serbest muhasebeciler odasına kulübümüze mutlaka bir tane sivil mali sekreter atanmasını istiyorum. Kulüp başkanının ve yöneticisinin paraya dokunmasını istemiyorum. Bu bizle beraber milat olsun. Kimse kulübün parasına dokunmasın. Biz şu anda piyasada yardımlarla dönmeye çalışan bir kulübüz. Şu anda kulübümüzün geliri kalmadı. Bu futbolcuları ve bu takımı Mayıs ayı sonuna kadar taşımamız lazım. Taşımamız içinde bu kulübe acilen 1,5-2 milyon lira para lazım. Elimizdeki oyuncuların maddeleri gereği elimizde kalması için maaşlarını ödememiz lazım. Maaşlarını ödeyemediğimiz takdirde serbest kalıyorlar. Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'den bağış bütçesinden bize bağış ayırmasını önemle rica ediyorum. Eski güvenirliğini kulübümüze kazandırmamız lazım. Ligde kaldığımız şaşalı ve güzel günleri bu kulübün tekrar kazanması gerekiyor. İnsanların SMS kampanyasına verdikleri destekle personel maaşını ödedik. Verilen desteklet çöpe gitmiyor"

"Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur"

Ligden ilk düşen takım olduklarına değinen Aytekin, şöyle konuştu:



"Gençlerbirliği-Galatasaray maçından sonra maalesef küme düşmemiz kesinleşti. Zaten 2-3 hafta öncesinden belliydi. Bunu alenen söylemiyorduk ama daha önce bu şehir bunu yaşadı. Ama ne yaptık? Tekrar çıktık. Problem çok büyük değil. Bugün Kayserispor'un, Antalyaspor'un, Bursapor'un, diğer kulüplerin borcu bizim 7-8 katımız. 300-400 milyon liradan aşağı borcu olan kulüp yok. 15 milyon liraya ihtiyacımız var. Toplam borcumuz 60-70 milyon lira civarında. Eğer biz bu şehirden bunları çıkaramıyorsak gerçekten Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur."

"Kim bu kulübün 1 lirasını çaldıysa haram olsun"

Kulübün eski CEO'su Hakan Ayvaz'ın gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılmasıyla ilgili olarak yöneltilen soru üzerine Aytekin: "Bağımsız denetçiler geriye dönük kulübün mali tablosunu inceliyor. Süreç devam ediyor. Gözaltılar olur mu ifadeler olur mu, bize de soruyorlar, bizden de fikir alıyorlar. Denetçilerimiz burada onlarla beraber istişare yapıyoruz. Kim bu kulübün bir lirasını çaldıysa haram olsun. Eğer bu kulübün paraları boşa çıkarıldıysa, paralar alınıp hiçbir yerde kullanılmadıysa, futbolculara ödenmediyse yazıklar olsun. Bu kulüp bunu hak etmedi, bu şehir hak etmedi. Kimsenin yanına kar kalmasın. Ben de suçluysam benim de ifadem alınsın, bende gözaltına alınayım, ben de tutuklanayım. Bu kadar net söylüyorum. Bize keşke para dönüşü olsa. Bunlardan bir şey çıksa da tabii ki insanlar cezalandırılsın. Ben kulüp başkanı olarak derim ki, 'Harcanan paralar geri kazandırılsın ki, bizde futbolcularımızda, hocamızda, idari personelde, maaş alan kim varsa herkes rahatlasın"