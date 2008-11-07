'Karabük'e arkeoloji müzesi şart'

Hadrianopolis Eskipazar Arkeolojik Kazısı'nda 2006 yılından bu yana elde edilen buluntuların bir arkeoloji müzesini daha açılışta doldurmaya yetecek kadar çok olduğu bildirildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Hadrianopolis Eskipazar Arkeolojik Kazısı Başkanı Doç. Dr. Ergün Laflı, Karabük'te mutlaka arkeoloji müzesi kurulması gerektiğini bildirdi.



Doç. Dr. Laflı, 2006 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile DEÜ adına yürütülen Hadrianopolis arkeolojik kazılarında bu sezon yaklaşık 90 gün çalışıldığını belirtti.

Laflı, bu yılki kazılarda, daha önceki yıllarda keşfedilen mozaiklerin ayrıntılı belgelendiğini, konservasyon ve restorasyonlarının yapıldığını kaydetti.



DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünden arkeolog Sami Patacı'nın mozaik ve kentteki frekso buluntularıyla ilgili olarak, kendisinin danışmanlığında doktora tezi hazırladığını ifade eden Laflı, şunları söyledi:

"Hadrianopolis'te her yıl ortaya çıkarılan mozaikler, bu alanda Anadolu'nun çok büyük tarihi hazinesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu kadar güzel korunmuş ve tam olarak gün yüzüne çıkan mozaikler hiçbir yerde yok. Hadrianopolis'teki 2008 yılı restorasyon, konservasyon ve temizlik çalışmaları sırasında 14 adet envanterlik buluntu ele geçirildi. Bu buluntular bronz ağırlıklar, cam boncuklar, cam tiyatro bileti, metal takı parçaları, bir kurşun mühür ve üç sikkeden ibarettir. Bu buluntular çoğunlukla MÖ 5. ve 8. yüzyıllar arasına aittir. Bunların dışında ayrıca etütlük mahiyette başka sikkeler ve metal parçalar da bulunmuştur. Bu buluntular, Kazı Başkanlığı tarafından en yakındaki arkeoloji müzesi olan Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bazı diğer etütlük buluntular ise kazı yerindeki arkeolojik buluntu konteynerine Amasra Müzesi elemanları eşliğinde depolanıp, depo mühürlenmiştir."



Doç. Dr. Ergün Laflı, Hadrianopolis kazısının Batı Karadeniz Bölgesi için önemli bir bilimsel ve kültürel gelişme olduğunu, kazıların ilerlemesiyle buluntu sayısının artacağını, Karabük'e acilen arkeoloji müzesi kurulması ihtiyacı doğduğunu savundu.



Çankırı, Karadeniz Ereğlisi, Amasra ve Kastamonu müzelerine dağılmış, 1960'lı yıllardan beri toplanan Hadrianopolis ören yerine ait buluntuların bir araya getirilmesinin, Eskipazar'daki bazı buluntuların da bu koleksiyona dahil edilmesinin uygun olacağını ifade eden Laflı, şöyle konuştu:

"Antik kentte bugüne kadar derlenmiş buluntular, zaten kurulması şart olan Karabük Arkeoloji Müzesi'ni daha ilk açılışta doldurmaya yetecek kadardır. Eğitim ve kültür düzeyi bir hayli yüksek olan, cumhuriyet kenti olma niteliği taşıyan Karabük'te arkeoloji müzesi kurulması, uzun vadede turizminin gelişmesi açısından da oldukça önemlidir."



