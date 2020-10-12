Karabük Valisi uyardı: Vaka sayısında bariz artış var, yoğun bakımdaki hasta sayısı da arttı

Vali Gürel sosyal medyada yaptığı açıklamasında, Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde son bir hafta içinde vaka sayısında bariz bir artış gözlemlenmektedir. Vaka sayısındaki artış, hastanemizde yatan hasta sayısında ve yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artışa sebep olmaktadır.

Virüsle mücadelenin uzun sürmesinin sizlerde yorgunluğa ve bıkkınlığa sebep olduğunun farkındayız. Ancak aşının bulunması ve tedavi edici ilaçların bulunmasına kadar kendimizi ve sevdiklerimizi bu illetten korumak zorundayız."

Koronavirüs'le mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğini vurgulayan Gürel, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı öncesi sizlerin hassasiyetiyle vaka sayısını sıfırlamıştık. Bunu tekrar başarabiliriz! Uyulması gereken kurallar çok basit; maske, mesafe ve temizlik.

Gelin hep birlikte yarından itibaren Karabük'te bir kampanya başlatalım, herkes üzerine düşeni yapsın ve virüsü hayatımızdan ve Karabük'ten uzaklaştıralım.

Cumhuriyet Kenti Karabüklüler olarak bize de örnek olmak, kurallara uymak yakışır. Sağlıklı bir Karabük ve sağlıklı bir Türkiye için; maske, mesafe ve temizlik kurallarına eksiksiz uyalım, çevremize örnek olalım.

Başarı için tedbirde ısrarcı olmak zorundayız ve bu mücadeleyi birlikte yürütürsek başarıya ulaşacağız."