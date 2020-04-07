Karabük Valisi, iktidar-muhalefet ayırımı yapmadan siyasi partilerin il başkanlarını topladı, Koronavirüs'ü çare aradı

Karabük Polisevi'ndeki görüşmeye, AKP İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, İyi Parti İl Başkanı Kenan Karabacak, BBP İl Başkanı Dursun Kıraç, SP İl Başkanı Muhsin Çebi ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Bostancı katıldı.

Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Jandarma Alay Komutanı Sefa Yılmaz ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da görüşmede yer aldı. Yapılan çalışmalarla ilgili il başkanlarına bilgi veren ve destek isteyen Vali Gürel ‘'Tüm süreci beraber yürütmeliyiz, bir ve birlik olduğumuzda bu sıkıntıdan en az zararla çıkacağız'' dedi. Vali Gürel şunları söyledi: