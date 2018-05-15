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Karabük Üniversitesi'nde İsrail protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi'nde öğrenim gören Filistinli öğrenciler, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail katliamını protesto etti

15 Mayıs 2018 19:26

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Üniversitesi\'nde öğrenim gören Filistinli öğrenciler, ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve İsrail katliamını protesto etti. Katliamda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karabük Üniversitesi Camisi önünde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan Filistinli öğrencilere, üniversitede öğrenim gören Türk öğrenciler ile Rektör Prof. Dr. Refik Polat da destek verdi. Kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında dua edildi. Bazı Filistinli öğrencilerin cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptığı görüldü. Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Filistinli Miqdad Kdour ile Tıp Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Engin Erarslan ortak basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
\"Biz, Karabük Üniversitesi\'ndeki öğrenciler olarak tüm Müslümanları, İsrail’in yaptığı bu zulme karşı tek yürek olmaya davet ediyoruz. Bizlere düşen görev, Kudüs\'ü savunmaktır, özgürlüğe kavuşturmaktır. Kudüs, kendisini süsleyen zeytin ağaçlarına değil, kendisini kurtaracak kimselere muhtaçtır. Kudüs, İsrail\'in değildir ve hiçbir zaman da olmayacaktır.\"

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