Karabük'te soğuk hava, göletleri dondurdu

Karabük'ün Eflani ilçesinde soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan, çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Bostancılar, Ortacılar ve Kadıköy göletlerinin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle buzla kaplandı.

Bitki örtüsü, ormanları ve su kaynaklarıyla ilgi çeken göletleri ziyaret edenler, kar yağışının ardından bölgede yürüyüş yaptı.

Yetkililer, vatandaşları donan göletlerin üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.