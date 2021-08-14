Karabük'te karantina ihlali yapan yabancı uyruklu kişi yakalandı

Karabük'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

Kent genelinde denetim yapan polis ekipleri, Bayır Mahallesi Güven Kavşağı'na gelen Afgan Nur Muhammed Nail'e HES kodu sordu. Nail'in karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ekipleri istendi. Polis ekiplerince hakkında işlem yapılan Nail, ambulansla evine bırakıldı.

Nail, gazetecilere, 14 günlük karantinasının dün başladığını söyledi. Hastaneye gitmek için dışarıya çıktığını savunan Nail, "Karantinada olduğumu biliyorum. Hastaneden arandım tam anlamadığım için gideyim bir sorayım dedim. Giderken polis karşıma geldi. Ev arkadaşımın testi pozitif çıktı, ben onun için karantinadayım." dedi.