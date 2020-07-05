Karabük'te 3 mahallede karantina

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bazı mahallelerde korona virüsü tespit edildi. Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi’nin 5 Temmuz saat 24.00’ten 19 Temmuz saat 24.00’e kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.