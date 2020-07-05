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Koronavirüs

Karabük'te 3 mahallede karantina

Karantina 19 Temmuz'a kadar sürecek

05 Temmuz 2020 14:18

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bazı mahallelerde korona virüsü tespit edildi. Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi karantinaya alındı.

Safranbolu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Nebioğlu köyüne bağlı Çiftlik Mahallesi, Belenur Mahallesi ve Sarpın Mahallesi’nin 5 Temmuz saat 24.00’ten 19 Temmuz saat 24.00’e kadar giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

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