T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karabük merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı

03 Aralık 2018 19:54

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen 10 asker gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefon hatlarından \'ardışık arama\' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük ile birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya, Edirne, Malatya ve Bolu\'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf ve meslekten ihraç edilen Ö.Y., O.H.A., Ö.Ç., E.B., S.S.A., Ö.F.S., M.A., N.D., E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHAKARABÜKFETÖPDYyeKarabük Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖPDYKarabük Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKarabükAnkara Antalya Edirne MalatyaBolu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24