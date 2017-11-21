Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK- Bartın yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı.

Karabük\'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalar oldu. Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler ve Kirkille mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, zincirsiz ve kar lastiği olmadan yola çıkan sürücülerin geçişine izin vermedi. Bu araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Bartın yönüne giden TIR, Ahmet Usta mevkiinde kar nedeniyle kaydı. TIR\'ın kurtarılması sırasında yol ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından TIR kurtarılarak yola devam etti. Yol da yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

Tarihi ev ve konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Bağlar ve Köyiçi mevkiilerinde bulunan tarihi konak ve evler kar altında kaldı.



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