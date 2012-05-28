Karaborsada saat başı bir organ satılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yasa dışı organ mafyasının, her yıl 10 bin karaborsa organ satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu rakam saat başı bir organdan fazlasına denk geliyor. Çetelerin kârı ise korkunç boyutlarda.

WHO’nun dünyanın her yerindeki doktor ağından toplanan bilgilere göre hazırladığı rapor, özellikle diyabet ve benzeri hastalıklar dolayısıyla böbrek satışına talebin arttığına işaret etti. Yasadışı yollarla nakledilen organların yaklaşık yüzde 75’ini böbrekler oluşturuyor.

Raporda, organ kaçakçılarının yasaları hiçe saydığı ifade edildi. Hastaların genellikle Çin, Pakistan ya da Hindistan’a giderek ameliyat olduğu, bir böbrek için 200 bin dolara kadar para ödeyebildiği belirtilirken, yasadışı organ nakillerine yönelik talep artışının diyabet, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi hastalıklardaki artışla paralel olduğunun altı çizildi.



iPad karşılığı böbrek



Yasa dışı çeteler bu işten çok para kazanırken, umutsuz durumdaki yoksul insanların böbrekleri ortalama 5 bin dolar gibi düşük bir fiyata satın alınıyor. Paranın geri kalan kısmı kaçakçılarla cerrahlar arasında paylaşılıyor.

Hatta Çin’de, “Bir böbreğini bağışla, yeni bir iPad al!” sloganıyla iş yapan bir organ mafyası bile bulunuyor. Bu çeteyle iletişime geçen Guardian gazetesi, böbreğini vermek isteyenlerin 10 gün içinde operasyona alındığını öğrendi.

Bir kez böbreğini satacağını taahhüt edip anlaşma imzalayanların ise fikrini değiştirmesi mümkün olmuyor.



İhtiyaç büyüyor, kar büyüyor



WHO yetkilisi Luc Noel ise yaptığı açıklamada 2006-2007 yıllarında “nakil turizmi”nde bir düşüş olduğunu ancak son yıllarda ibrenin yeniden tersine döndüğünü belirterek, “Ticaretin büyüyor olduğuna dair işaretler artıyor. Nakil ihtiyacı büyüdükçe kâr da büyüyor” diye konuştu.

WHO’nun verilerine göre 2010’da örgüte üye 95 ülkede toplam 106 bin 879 organ yasal ve yasadışı yollardan nakledildi. Ancak bu ameliyatlar ihtiyacın sadece yüzde 10’unu karşılayabildi.

Noel bu organların her 10 tanesinden birinin karaborsadan elde edildiğini ifade etti. Bu da organ çetelerinin 2010’da 11 bin kat kâr etmesi anlamına geliyor.