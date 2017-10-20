Karabeyli Peribacaları, turizme kazandırılmayı bekliyor

UŞAK, (DHA)- UŞAK merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Karabeyli Peribacaları\'nın, doğal güzelliğiyle turizme kazandırılması hedefleniyor. Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Atasoy, peri bacalarının turizm potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Eski Gediz yolu üzerinde ayakta duran Karabeyli peribacaları, turizme kazandırılacak. Peribacalarını ziyaret eden Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Atasoy ve Coğrafya Bölümü öğretim görevlisi Derya Acar, bölgeyle ilgili başlattıkları projenin sürdüğünü belirtti.

\'BU PERİ BACALARI LİTERATÜRDE YER ALMIYOR\'

Karabeyli Peribacaları\'nın Uşak\'ın keşfedilmemiş bir güzelliği olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Atasoy, \"Karabeyli Peribacalarının diğerlerinden çok farklı bir yanı vardır. Türkiye\'nin birçok görülen peribacaları genellikle volkanik yapı ile ilişkiliyken, Karabeyli Peribacaları ise tamamen sedimenter kayaçlardan oluşturmaktadır. Menderes Masifi\'nin üzerinde gelişen üst miyosen yaşlı gölsel çökelleri üzerine oluşan konglomeraların ana dereyi dik kesen yan dereciklerle yarılmasıyla ortaya çıkmıştır. Şapka kısmının tamamen konglomeradan oluşması Karabeyli Peribacaları\'na özellik katmaktadır\" dedi.

BİLİMSEL OLARAK TANITILACAK

Doç. Dr. Atasoy, bölgenin bilim çevrelerine tanıtılarak, Uşak\'ın turizmine katkı sağlanmasını hedeflediklerini aktararak, \"Bu peribacalarının bilim çevrelerine kazandırılması gerekmektedir. Bu amaçla 13 Ekim 2017 tarihinde Fırat Üniversitesi\'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumuna \"Karabeyli Peribacalarının Doğal Turizm Olanaklarına Göre Planlanması\" adlı bildiriyi sunmak üzere Elazığ\'a gideceğiz\" diye konuştu.



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