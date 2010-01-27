Karabekir, Atatürk ile helalleşmedi

Genelkurmay’da ölümünden tam 62 yıl sonra adına bir anma toplantısı düzenlenen Kazım Karabekir Paşa’nın kızı Timsal Karabekir Yıldıran, babasının ‘İzmir Suikastı’yla bağlantılı gösterilip tutuklanmasının “senaryo” olduğunu söyledi.



Genelkurmay Başkanlığı tarafından ölümünün 62. yıl dönümünde ilk kez Karargâh'ta özel törenle anılan Kurtuluş Savaşı komutanlarından Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir Yıldıran, Atatürk’e yapılan İzmir Suikastı nedeniyle İstiklal Mahkemeleri’nde babasının idamla yargılanıp beraat etme sürecini anlattı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı’nın, Karabekir’i anma töreniyle ailelerini şereflendirdiğini söyleyen Yıldıran, “Atatürk’e yönelik İzmir Suikastı iddialarında babamın adının geçmesi, Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün etrafında bulunan yeni kadroların paşaları iteleme hareketidir. Ne babam ne de arkadaşları Mustafa Kemal’e böylesine çirkin bir olayın içine girecek insanlar değildir” dedi.





Atatürk’ü göstermediler



Yıldıran, Atatürk’ün suikasta Karabekir’in karıştığı iddialarına aslında hiç inanmadığını savunarak, şöyle konuştu:



“Atatürk yargılama sürecinde ’Paşalar beraat ettirilsin’ diye kararını Üç Alilere bildirmiş. Tabii, Atatürk’e Erzurum Kongresi’nden önce ’Emrinizdeyim’deyip, O’nu daha o zamanlar komutanı olarak kabul eden babama karşı yapılan suçlama çok acıdır. Babamın evinden alınıp, Ankara Polisi’ne götürülmesi, tutuklu yargılanması da öyle. Olaylardan sonra Atatürk babamı Dolmabahçe’deki dil kurultayına davet ediyor. Oraya Ali Fuat Cebesoy’la giden babamı Atatürk’ün etrafındaki o kadrolar yine buluşturmuyorlar. Babamla Atatürk’ün arasına orada da giriyorlar. Cumhuriyet’in ilanından sonra paşaları istemeyen o kadrolar, Atatürk’ün hasta yatağındaki ’Kazım Karabekir’i çağırın. Helalleşmek istiyorum’ talimatını da babama haber vermiyorlar. Babam Atatürk’ün ölümünün ardından bu durumu öğrendikten sonra, ablalarımın ’Baba, haberin olsa helalleşmeye gider miydin?’ sorusunu ’Tabii giderdim O Mustafa Kemal’ diye yanıtlamıştı. Babam suikast iddialarını hep haksız bir itham olarak değerlendirdi.”





İsmet Paşa’yı da tehdit ettiler



İsmet İnönü’nün yıllar sonra İzmir Suikastı iddilarıyla ilgili yaşadıklarını ablalarına anlattığını ifade eden Yıldıran, şöyle devam etti: “İsmet Paşa, yıllar sonra ablalarımı çağırarak, o dönem yaşananları anlatmıştır. İsmet Paşa, ’Karabekir için o dönem ben çok uğraştım ama ‘Uğraşma seni de o tarafa alırız’ dediler’ demiştir. Yani o dönem İsmet Paşa’nın da uğraşmamasını istemişler. Sonra İsmet Paşa babamı inziva hayatından tekrar siyasete dahil etmiştir. Kendisini saygıyla yadediyoruz. Ancak babam o inziva döneminde kitaplarına yöneldi. Ne kitaplarında ne de özel sohbetlerinde Atatürk’le ilgili olumsuz hiçbir şey söylemedi. Çocuklarına da Atatürk’le ilgili olumsuz hiçbir şey aktarmadı.”





70 lira maaşla emekli ettiler



Karabekir’in diğer kızı Hayat Karabekir Feyzioğlu ise Genelkurmay’daki Kazım Karabekir’i Özel Anma Töreni’ndeki panelde yaptığı konuşmada, Karabekir’in 45 yaşında haksız yere inzivaya çekildiğini belirterek, “70 lira maaşla emekliye sevkedilip, 45 yaşında askerlikten ve siyasetten uzak yaşadığı dönemin büyük kısmını babam Erenköy’deki evinde geçirdi. Ardından İnönü’nün teklifiyle milletvekili olarak Meclis’e girdi” değerlendirmesinde bulundu.





Timsal Karabekir Yıldıran?



Kazım Karabekir Paşa’nın 3. kızı olarak 1941 yılında Ankara’da doğdu. İngiliz High School’dan mezun oldu. 1960 yılında ilk evliliğini yaptı. Bu evliliğinden iki erkek ve bir kız evladı oldu. Öğretmenlik, daha sonra da tenis kortu işletmeciliği yaptı. 1992 yılında ikinci evliliğini yaptığı Atilla Köymen Yıldıran ile Kazım Karabekir Kültür Merkezi’ni kurdu. Türkiye genelinde ve Avrupa ülkeleri ile Nahçıvan’da, Kazım Karabekir Paşa ve Cumhuriyet’in Kuruluşu konularında konferanslar verdi. 2003 yılında Kazım Karabekir Vakfı’nı, 2005 yılında da vakfa bağlı, Kazım Karabekir Müzesi’ni, ablası Hayat Karabekir Feyzioğlu ve yeğeni Gülden Gazioğlu ile kurdu.



Not defterinden...



- 1882’de İstanbul’da doğdu

- 1907’de yüzbaşı oldu

- 22 Nisan 1913’te Balkan Savaşı’nda Bulgarlara esir düştü

- 1915’te Gelibolu’da savaştı

- 1917’de Kafkas Cephesi’ni savundu

- 15 Ekim 1922’de Edirne milletveki oldu

- 1922’de Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu

- 1925’te parti kapatıldı. İzmir Suikastı sanığı olarak gözaltına alınıp serbest bırakıldı

- 1948’de Meclis Başkanı’yken öldü



