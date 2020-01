Karabağlar Yaylası için çağrı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Karabağlar Yaylası Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği\'nin Başkanı Sevinç Göçügenci, Muğla Büyükşehir ve Menteşe belediyelerine seslenerek, kurumlarının bünyesinde tek konusu \'Karabağlar Yaylası\' olan bir birim oluşturulması çağrısında bulundu.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ile Karabağlar Yaylası Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi\'nde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Grup adına basın açıklama yapan Dernek Başkanı Sevinç Göçügenci, şöyle dedi:

\"Yıl; 1671. Evliya Çelebi Muğla\'ya gelir, Karabağlar Yaylası\'nı gezer. Bu gezisinin ardından meşhur seyahatnamesine \'Karabağlar Yaylası\'nın Osmanlı ülkesinde bir benzeri yoktur. Ne Malatya\'nın Aspuzu\'su ne de Konya\'nın Meram\'ı ile karşılaştırabilir, Karabağların yollarına giren kişi, bir ağaç deryasında kaybolup, yolunu bulamaz. Bağ yollarına güneş ışığı bile giremez\' notunu düşer. Yıl 2018. Şehrimize en yakın, en büyük yeşil alanımız olan, yoğun bitki örtüsü, bülbülleri, karatavukları ile üzerlerinde yaşayan canlı çeşitliliği, kendine özgü ahşap mimarisi ve kahveleri ile yerel halk ve dışarıdan gelen misafirlerimizin uğrak yeri olan yaylamız, aynı yayla değil. Onu koruyamadık. Üstelik doğal SİT alanı olarak koruma altına alınmış olmasına rağmen, kendi ellerimizle yazdığımız koruma kararına uymadık, uymuyoruz.\"

Yaylanın can çekiştiğini ileri süren Göçügenci, \"Neler mi yaptık, yapıyoruz. En başta Evliya Çelebi\'nin sözünü ettiği \'Ağaç deryası\' yok oldu. Ağaçlarımızın büyük bir kısmını kestik. Kesik ve irimlerimizi yok edip yerlerine taş duvar ördük, tel çit çektik. Koruma altında olan anıt ağaçlarımıza iyi bakmadık çoğunu hasta ettik. Meşhur yayla bülbüllerimiz ötmez oldu. Doğal toprak yapısını bozarak yaptığımız dolgularla yaylamızı kış mevsimlerinde sele teslim ettik. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı da bitirmiş olduk. Karabağlar Yaylamızın vazgeçilmezleri koruma altındaki kahvehanelerimizin (Kadıkahve, Vakıf, Hacıahmet, Tozlu, Ayvalı, Berberler, Keyfoturağı, Polis, Süpüroğlu, Yenikahve, Narlı, Topallar, Sece,Kırkahve, Cihanbeğendi, Gökkıble, Kozlu) çoğu restore edilmeyi bekliyorlar. Kadıkahve\'nin restoresi için çalışmalar hala hazırlık aşamasında. Tarım ilaçları ile toprağını, kuyularında suyunu zehirledik. Toprağını ve suyunu zehirlediğimiz Karabağlar Yaylamız şu an can çekişmektedir. Üstelik çevresindeki kontrolsüz kentleşme Karabağlar yaylamızın doğal sit statüsünü tehdit etmektedir. Karabağlar Yaylası\'nın doğal sit statüsü bozulan alanları da eski haline getirilmeli, bir metrekarelik bir alanı dahi doğal sit statüsü dışına çıkarılmamalıdır\" diye konuştu.

Muğla Büyükşehir ve Menteşe Belediyeleri\'ne seslenen Göçügenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Daha fazla gecikmeden belediyemiz bünyesi içinde tek konusu Karabağlar yaylamız olan bir birim oluşturulsun. Diğer yetkili idari birimler ve üniversitemiz ile işbirliği içinde çalışabilecek olan bu birim ne Malatya\'nın Aspuzu ne de Konya\'nın Meram\'ı ile karşılaştırılamayacak güzellikteki kentimizin doğal ve kültürel zenginliği, eşi benzeri olmayan Karabağlar Yaylamızı yeniden yaşatacak can suyu olsun. Karabağlar yaylamız yeniden hayat bulsun.\"

FOTOĞRAFLI