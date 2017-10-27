Karabağlar Belediyesi'nden, Muzaffer İzgü'ye vefa

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Karabağlar Belediyesi Meclisi kararıyla, konferans salonuna, 26 Ağustos\'ta hayatını kaybeden yazar Muzaffer İzgü\'nün adı verildi.

Belediye konferans salonuna Muzaffer İzgü adının verilmesi nedeniyle düzenlenen törene Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Muzaffer İzgü\'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ve ailesi, İzgü\'nün yakınları, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, yazarlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yazar Yunus Bekir Yurdakul\'un sunumuyla başlayan etkinlik Muzaffer İzgü\'nün hayatından kesitlerin anlatıldığı görsel sunum ile devam etti. Konferans salonunda ilk konuşmayı yapan Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu, “İzgü, çocuklara hitap ederek onlara yaşamı tanıttı. Türkiye\'deki çocuklar da onun değerini çok iyi bildi. 16 yıl Karabağlar\'da yaşadı. Böyle kıymetli insanın, bir kültür ve sanat insanının Karabağlar\'da yaşaması bizim onurumuz. Bizim de ona layık olabilmek adına bu salona ismini vermeyi uygun gördük. Keşke yaşarken bunu başarabilseydik\" dedi.

DOĞUM GÜNÜ 29 EKİM

Muzaffer İzgü\'nün doğum gününün 29 Ekim olduğuna dikkat çeken Selvitopu, “Her yıl geleneksel olarak bu salonda Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken onu da birlikte anacağız. O Cumhuriyet\'in yetiştirdiği sanatçılardan birisiydi. 157\'e yakın eser bıraktı. Bu kolay değil. Bu ancak sevgi ile olabilir. Onda da vatan, yurt ve bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk sevgisi vardı. Muzaffer İzgü\'yü burada yaşatmaktan çok büyük onur duyuyoruz\" diye konuştu.



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