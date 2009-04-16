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Politika

'Karabağ politikamız değişmedi'

16 Nisan 2009 20:24

Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, "Türkiye'nin Yukarı Karabağ konusundaki politikasını değiştirdiğine yönelik spekülatif haberlerin hiçbir aslı astarı yoktur" dedi.

Bakan Yazıcıoğlu, Azerbaycanlı kadın parlamenterlerden oluşan heyeti, Başbakanlık Merkez Bina'da kabul etti. Kabulde, kadın parlamenterler, Ermenistan-Türkiye sınırının açılacağı yönündeki haberler nedeniyle Azerbaycan halkının taşıdığı kaygıları dile getirdiler.

Yazıcıoğlu da bağımsızlığını ilan ettiği 1991'de Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, o günden sonra Azerbaycan ile ilişkilerin hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak ölçüde gelişerek devam ettiğini söyledi.

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