"Karabağ çatışmalarında Azerbaycan'a ait bir İsrail yapımı hava savunma sistemi, Ermenistan'ın attığı Rus yapımı füzeyi düşürdü"

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Dağlık Karabağ'da geçen sene çıkan 6 haftalık çatışmaların sonlarına doğru Ermenistan'ın Rus yapımı bir füze ateşlediği, Azerbaycan'ın sahaya sürdüğü İsrail yapımı savunma sisteminin ise bu füzeyi düşürdüğü iddia edildi.

Middle East Eye'a konuşan ismi paylaşılmayan bir yetkili, Kasım ayında Bakü ile ateşkes imzalanmadan günler önce Erivan'ın "direkt olarak başkenti hedef alan" bir Rus yapımı İskender füzesi attığını ifade etti. Kaynağın hangi ülkeden olduğu paylaşılmadı.

Yetkili, "Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan İsrail yapımı bir Barak-8 füzeyi vurdu" dedi. Kaynak, "Sanırım bu, diğer başlıklarla birlikte Azerbaycan yönetimini ateşkes imzalamaya iten faktörlerden biri oldu. Bu füzelerin kullanılması karadaki gerilimi tırmandırabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

EDAM'dan Can Kasapoğlu, Ermenistan'ın toprak kaybettikçe Sovyet yapımı Tochka ve Scud füzeleri yerine İskender füzeleri kullanmaya başladığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İskender füzelerinin Dağlık Karabağ Savaşında işe yaramadığı yönündeki sözlerinden Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştükten sonra geri adım atmıştı.