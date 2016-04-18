Karaalioğlu'ndan "Anayasa ihlal edilir, vekiller açık oy kullanır" diyen Adalet Komisyonu Başkanı'na: Bu hiç olmadı!

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın “Milletvekilleri anayasa değişikliği oylamasında göstere göstere oy kullanabilir. Hiç engel yok anayasa ihlal edilir ama değişikliği etkilemez, anayasa değişikliğini malul, sakat kılmaz" sözlerine tepki gösterdi. Karaalioğlu, "Bu hiç olmadı. Ne AK Parti’nin böyle bir ihlale ihtiyacı var ne de dokunulmazlık gibi hassas bir konuyu bu yöntemle sakatlamanın manası var" dedi. Karaalioğlu, "Eminim, İyimaya da biraz düşünürse bu sonu baştan belli tablo için anayasa ihlali önerdiğini anlayacaktır" ifadesini kullandı.

Karaalioğlu’nun Karar’da “Bunu da mı işitecektik?” başlığıyla bugün (18.04.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Milletvekili sıfatı taşıyarak terör örgütüne sempati aktaran, destek veren ve dolayısıyla sadece kamu vicdanını değil açıkça kanunları ihlal eden isimler var mı? Var.

Herhangi bir demokraside tahammülü imkansız terör yanlısı görüntüler sergileniyor mi? Sergileniyor…

Türkiye, hergün PKK eylemleri nedeniyle şehitler verirken bazı vekillerin bu acıyı umursamaz halleri can yakıyor mu? Yakıyor…

Manzara aşikardır. Hal böyle olunca bazı vekillerin kanunları yok sayan tavırları nedeniyle yargılanmaları da kimsenin itiraz edemeyeceği bir karar olacaktır. Siyaseten faydası olup olmayacağı başka bir tartışma konusu ama kimse parlamentoyu böyle karardan dolayı kritik edemez.

Ancak, bazı ifadeler ve yaklaşımlar Türkiye terörle mücadele ederken temel hukuk değerlerini örseleyecek boyuta ulaşmış bulunuyor. Bunu kritik edebiliriz…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek verirken bunu partisinin HDP ile yakın görünmesini önlemek maksadıyla yaptığını söylüyor. Ve, “Nasıl olsa anayasaya aykırı bu işlem AYM’den döner” konforuna sığınıyor.

Bir ana muhalefet partisi lideri sadece inandığını yapmak zorundadır. Kendi omzundaki yükü mahkemeye atmamalıdır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyor mu istemiyor mu belli olmalıdır. Ülkenin en sahici meselesinde sahici olmayan tavır bağışlanır şey değildir.

Bir başka sorunlu tavır da iktidar kanadından geliyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Kanal 7’de Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulisi’nde şunları söylüyor:

“Milletvekilleri anayasa değişikliği oylamasında göstere göstere oy kullanabilir. Hiç engel yok anayasa ihlal edilir ama değişikliği etkilemez, anayasa değişikliğini malul, sakat kılmaz. Oylamanın geçerliliğini etkilemez.”

Bunu kim söylüyor? Ahmet İyimaya gibi “Meclis’te iyi ki onun gibi hukuka bağlı isimler var” diye teselli bulduğumuz bir isim.

Ne diyor? “Vekillerin açık açık oy kullanması anayasa ihlalidir ama sonucu etkilemez!”

Bu hiç olmadı. Ne AK Parti’nin böyle bir ihlale ihtiyacı var ne de dokunulmazlık gibi hassas bir konuyu bu yöntemle sakatlamanın manası var. Zaten, bıçak sırtında gezinen hukuk anlayışı bir de böyle kolaycı yollarla yaralanmamalı…

Her alanda, her fırsatta biraz daha gerileyen seviyeden dert yanıyoruz. Emin olun bu tahmin edilenden daha büyük bir meseledir… Ancak konu, hukuku ihlal boyutuna varmışsa tehlike de büyük demektir. Nerede seviye düşerse düşsün telafisi vardır ama hukuk mevzubahis olduğunda, eksilen tek bir teamülü yerine koymak, yıpranan tek bir şekil şartını bile onarmak mümkün değildir.

AK Parti anayasayı ihlal pahasına açık oy kullandığında anayasayı ihlal etmeyen CHP ve MHP’yi zor durumda mı bırakacak? Bu nasıl bir plan Allah aşkına?..

Türkiye teröre karşı mücadele vermeli, hukuka değil…

Eğer konu CHP’yi köşeye sıkıştırmaksa, iktidar partisi teklife 316 imza attığına göre, 40 üyeli MHP’nin de zaten bu öneriye dünden hazır olduğu belliyken 367’ye ulaşılamazsa kimin destek vermediği açık olmayacak mı?

CHP tamamen ret oyu verdi ve madde kabul edilmedi mi? Kabul 330’u geçeceğine göre o zaman, istersen referanduma bile gidersin. Olmazsa geri dönüp, terör önceliğiyle tek tek dokunulmazlığı kaldırırsın ama yine de anayasa ihlaline göz kırpmazsın.

Eminim, İyimaya da biraz düşünürse bu sonu baştan belli tablo için anayasa ihlali önerdiğini anlayacaktır.