Karaağız köyünde biyokütle enerji santrali gerginliği (2)

Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyünde, köylülerin istemediği biyokütle enerji santrali inşaatının başlaması için önlem alan jandarma ekipleri, gelen tepki sonrası geri çekildi. Köylülerden baygınlık geçiren 4 kişi ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı. Köye gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayaşoğlu, köylülerin anayasal hakları olan yaşama haklarına sahip çıktıklarını söyledi. Kayışoğlu, \"1 saat önce burada biyokitle elektrik santrali kurmak isteyen şirket kamyonlara yüklü iş makineleriyle bu santralin başlaması için jandarma eşliğinde köye giriş yapmak istedi. Fakat köylülerimiz özellikle kadınlarımız, çocuklarımız köyün girişinde direniş gösterdiler. Çünkü onlar topraklarını savunuyorlar, çocuklarının geleceğini savunuyorlar, temiz havayı savunuyorlar. \'Bizler burada yıllardır çocuklarımızı büyüttük, yedirdik, içirdik, okuttuk o yüzden burada sağlıklı bir şekilde yaşamak bizim hakkımızdır\' diyorlar ve yaşam haklarına sahip çıkıyorlar. Biz de yanlarındayız. Bizim anayasamıza göre de herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu Karaağızlıların da hakkıdır onu savunmak onu tesis etmek de yetkililerin görevidir\" dedi.

Bölgeye geldiklerinde karşılaştıkları manzarayı da aktaran Nurhayat Altaca Kayışoğlu, \"Burada bir kamyonun durduğu, kamyonun üzerinde iş makinelerinin bulunduğu, önünde de jandarmanın barikat kurduğu, jandarmanın önünde de özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın toplandığı ve yolu kapatarak geçişe izin vermediği bir ortam vardı. Köylüler haykırıyorlar isyan ediyorlar ve şunu söylüyorlar, \'Biz topraklarımızı korumaya kararlıyız, biz çocuklarımızın geleceğini korumaya kararlıyız, biz nefes almak istiyoruz, biz sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz\' diyorlar\" dedi.

\'CAN YANMADAN DURDURUN\'

Eylemci köylüler adına konuşan Karaağız Köyü Derneği Başkanı Hayri Sönmez ise, direnmeye devam edeceklerini, can yanmadan projenin iptal edilmesini istediklerini söyledi. Sönmez, \"Cumartesi günü valinin görevlendirmiş olduğu heyet köyümüze geldi değerlendirme yapılıp valiliğe rapor halinde sunulacağı bize söylendi. Maalesef bugün de bu raporun hazırlanmasına gerek kalmadan acelece Karaağız köyüne iş makineleriyle, çevik kuvvetle, şirket yetkilileriyle beraber köyümüze baskın yapıldı. Tabii ki biz bunu duyunca toplandık. Vatandaşa müdahale edildi, kadınlarımıza müdahale edildi. Valiliğimiz ne kadar bu konuyu yakından izliyor bilmiyoruz ama valiliğimizin bu konuya, bu köyde herhangi bir can yanmadan müdahale etmesini bekliyoruz. Şirketin değil köylünün yanında olsunlar. Bu köye gelip bu santrali yapamayacaklar. Köylü halkı kararlı. Temel atmaya gelindi, mücadele ettik, askeri geri çektiler. 24 saat nöbet tutmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.



