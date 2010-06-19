Kara yolları kan gölü: 26 ölü, 102 yaralı

T24 -

İran'dan gelen yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 45 yaralı

Bolu'da otobüs ile tır çarpıştı: 23 yaralı

Malatya'daki kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Amasya'da kaza: 1 ölü 10 yararlı

İstanbul'da 4 kaza, 4 ölü

Kara yollarına hava denetimi

Tokat'tan İstanbul istikametine giden Necmettin Karaismailoğlu (27) yönetimindeki 34 ZG 9286 plakalı minibüs, İsmetpaşa mevkisinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrildi.Kazada, minibüste bulunan 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ölen ve yaralananların bir tur şirketinin çalışanları olduğu, Tokat'a düzenledikleri gezi sonrasında İstanbul'a döndükleri öğrenildi.Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Seyit Ali Muhammedi yönetimindeki IR-42799 plakalı otobüs, Ahlat-Tatvan kara yolundaki Yamlar mevkisinde orta refüje çarparak devrildi. Otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.Bolu'da yolcu otobüsünün TIR ile çarpışması sonucu 2'si ağır 23 kişi yaralandı.İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan İbrahim Demiray idaresindeki 50 DK 378 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Park alanında Yavuz Çiçek yönetimindeki 76 AN 996 plakalı TIR ile çarpıştı.Kazada, 2'si ağır toplam 23 kişi yaralandı. Çarpışma esnasında otobüste sıkışan yaralılar, Bolu Belediyesi İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.Yaralılar, Köroğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır üç kişi yaralandı.Amasya'nın Merzifon ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.İstanbul'dan Samsun yönüne giden Ali Pamuk yönetimindeki 34 VK 0757 plakalı minibüs, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı Kavşağı'nda şarampole devrildi. Kazada, Mevlüde Pamuk (75) olay yerinde öldü, aynı aileden sürücü ile Talha, Saniye, Harun, Süleyman, Serpil ve Dilara Pamuk, Zeynep, Zehra ve Havvanur Gülen yaralandı.Mersin'in Silifke, Siirt'in Pervari ve Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında da 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Çanakkale'de Seçkin Tarım idaresindeki 17 AR 424 plakalı otomobil devrildi. Kaza sonucu otomobilden fırlayan ve ağır yaralanan sürücü Seçkin, 112 Acil Servis görevlileri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.İstanbul'da meydana gelen 4 trafik kazasında biri yabancı uyruklu 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Fatih Sahil Kennedy Caddesi'nden Çatladıkapı alt geçidini kullanarak Sultanahmet yönüne dönmek isteyen Erkan Sevim yönetimindeki 34 BM 5006 plakalı otobüse, Eminönü yönünden gelen Mehmet Öztürk'ün (26) kullandığı 34 BJ 4903 plakalı minibüs çarptı.Kazada, minibüste bulunan Brezilya uyruklu Anna Claude Freites ile İspanya uyruklu Jraysi Foyinesre adlı kadınlar ile Behiç Gül (20), Serdal Mercan (22) ve sürücü Mehmet Öztürk (26) yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılken, kaza nedeniyle minibüsün ön koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kadının cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Maltepe Fındıklı Mahallesi Ataman Caddesi üzerinde Nurettin Sertbaş'ın kullandığı kamyonet, yokuş indiği sırada dereye düştü. Kazada, araçta sıkışan Sertbaş ile yanındaki Ertan Altuntaş, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkartıldı.Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde öldükleri anlaşılan Sertbaş ile Altuntaş'ın cesetleri, ambulansla Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.E-5 Karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, Murat G. yönetimindeki 34 FA 9284 plakalı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Emniyet Genel Müdürlüğü helikopterlerle trafik kontrolüne başlarken, eğitim yılının sona ermesi, bugün (19 Haziran 2010), yarın (20 Haziran 2010) ve 26-27 Haziran tarihlerinde üniversite sınavları olması, ayrıca yaz sezonunun başlaması nedeniyle kara yollarındaki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde artması bekleniyor.Bu kapsamda yapılacak denetimlere havadan destek verilerek, yol kullanıcılarının güvenli bir trafik ortamında seyahatlerinin sağlanması, kural ihlalleri ve olası trafik kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan görevlendirilen rütbeli personel tarafından Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterlerle bugün başlayan denetimlerin, 27 Haziran'a kadar sürmesi öngörülüyor.Bu kapsamda, trafik yoğunluğunun artış göstermesi beklenen bazı şehirlerarası güzergahlar bugün ve yarın 6 ekip, 26-27 Haziran tarihlerinde 6 ekip olmak üzere müdür ve amir rütbelerinde personelde oluşan toplam 12 ekip görev alacak.