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Kara ve Hava Kuvvetleri'nden sonra Deniz Kuvvetleri'ne 'hazır ol' emri

TBMM'de kabul edilen Suriye tezkeresinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı

14 Ekim 2012 12:05

TBMM'de Suriye tezkeresinin kabulünden sonra, Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği "yüksek hazılık" talimatının içeriği belli oldu. Talimatta Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'yle birlikte Deniz Kuvvetleri'ne de "hazır ol" emri yer aldığı iddia edildi.

Uğur Ergan'ın Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre; TBMM'de kabul edilen Suriye tezkeresinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen yazının ardından Ege ve Akdeniz’den sorumlu, savaş gemilerine lojistik ve sahil desteği sağlayan Güney Deniz Saha Komutanlığı’na bağlı üslere, Donanma Komutanlığı’na ait Gölcük ve Erdek deniz üsleri ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na bağlı diğer bazı komutanlıklardan takviye güç gönderildiği bildirildi.

Güney Deniz Saha Komutanlığı’na bağlı üslere gönderilen takviyede Herpoon ve Sea Sparrow tipi füzeler ile 127 milimetrelik toplara sahip, değişik sınıf firkateynler ile değişik sınıf ve askeri donanıma sahip hücumbotlar bulunuyor.

Takviye firkateyn ve hücumbotlar, Aksaz ve İskenderun’daki üsler ile Mersin’deki komutanlık limanında, denizden gelebilecek olumsuz bir gelişmeye karşı anında karşılık verebilmek için alarm durumunda demirledi.

Genelkurmay, hükümetin çizdiği çerçevede kara unsurlarına Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep’teki zırhlı ve mekanize birliklerden 60 tank göndererek, sınır boyundaki tank sayısını en az 250’ye çıkarmıştı. Diyarbakır ve Malatya-Erhaç’daki hava üslerine de 5 ayrı diğer üsten 55’e yakın F-16 kaydırılmıştı.

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